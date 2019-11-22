22 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 ноября почитается память преподобной Матроны. Она покинула свою семью ради служения Богу. Женщина отправилась в мужской монастырь, чтобы муж не смог найти ее. Отдав свою дочь на воспитание, Матрона переоделась в мужскую одежду, остригла волосы и ушла в мужской монастырь, где представилась евнухом.

Именно с этого дня начинается настоящая зима. 22 ноября анализируют погодные явления и предсказывают погоду на зиму и весну. Наблюдается, что 22 ноября почти всегда стоит холодная и ветреная погода.

Именины 22 ноября празднуют: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Илья, Константин, Мотря, Семен, Тимофей.

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Народные приметы на 22 ноября

– В этот день сильный снегопад прогнозирует непогоду в мае.

– Если иней покроет деревья, то скоро наступят сильные морозы.

– Если вам приснился сон на Матрону, то он осуществится на следующий день.

– В ноябре Матрона приедет на белом коне принесет холодную зиму.

– Иней на древьях – к морозам, туман – к оттепели.

Что можно делать 22 ноября

1. Выбросьте все старые вещи, которые больше никогда не будете носить, или же те, которые долгое время не надевали. Таким образом, вы попрощаетесь со своим прошлым.

2. По возможности, давайте попрошайкам милостыню, дарите им предметы быта и одежду, которая вам не нужна.

3. Заваривайте этот день разнообразные лекарственные травы и корни для профилактики зимних недугов.

Что нельзя делать 22 ноября

1. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

2. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу, лучше проведите этот день дома с друзьями и близкими.

2. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте накануне все одолженные средства.