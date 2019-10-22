22 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 октября в народном календаре православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Якова Алфеева, который был братом евангелиста и апостола Матфея.
Именины сегодня отмечают: Яков, Авраам, Максим, Петр, Константин.
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Народные приметы на 22 октября
– Если с утра пошел дождь – то к вечеру ожидайте снег.
–Луна в кругах – к засушливому лету.
– Крот во время мороза землю из норы выбрасывает – к потеплению.
– После Якова осень уже заплакала.
– После Якова тепла никакого.
Что можно делать 22 октября
1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов.
Что нельзя делать 22 октября
1. Сегодня не рекомендуется бездельничать и просто убивать время. Сделайте что-то полезное, что вам пригодиться в будущем.
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