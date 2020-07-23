23 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 июля в народном календаре день памяти Антония Печерского, которого называют Громовержцем. Антоний известен всем тем, что основал Киево-Печерскую лавру.
Именины сегодня празднуют: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий.
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Народные приметы на 23 июля
– Ночью 23 июля началась гроза – будет хорошая погода.
– Лягушки по берегу прыгают – примета того, что будет хорошая погода.
– Если 23 июля приходится на пятницу или среду, и в этот день гремит гром – значит, рыба будет хорошо ловиться.
– Резкий гром на Антония – признак, который говорит о том, что будет дождь. Громкий гром – ждите ливней.
Что можно делать 23 июля
- Если в этот день одинокий человек искренне помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.
Что нельзя делать 23 июля
- Сегодня нельзя стирать одежду и выносить мусор из дома.
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