23 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 июня в народном календаре отмечают день Тимофея. Этот день считается очень тяжелым, так как, по поверьям, вечером в этот день по земле начинают бродить умершие души.
Именины сегодня празднуют: Александр, Антонина, Илья, Макар, Тимофей.
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Народные приметы на 23 июня
– Душная погода на восходе Солнца – к дождю.
– Мокрица цветет с самого утра – ждите плохую погоду.
– Зеркало разбить – к бедствию.
– Если туман по воде стелется – будет много грибов.
– Голуби прячутся в солнечный день – к ненастью.
– Если дождь идет при солнце, то ненастье скоро пройдет.
Что можно делать 23 июня
- В этот день рекомендовано париться в бане, чтобы оздоровиться.
Что нельзя делать 23 июня
- Сегодня нельзя выносить мусор из дома.
- Не подбирайте в этот день с земли платок, так как накличете в свою жизнь беду.
- Нельзя в этот день принимать подарки от чужих людей.