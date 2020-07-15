Французская модель Тина Кунаки всегда поражала своими соблазнительными формами тела. Ее фигура незначительно изменилась после родов, поэтому девушка смело позирует в рекламах различных брендов. В одной из последних она продемонстрировала настоящее женское тело, которое даже в возрасте 23-х лет может иметь растяжки.

Жена французского киноактера Венсана Касселя стала лицом рекламной кампании новой коллекции бельевого бренда Cuup, сообщает 24 канал. Звезда примерила несколько соблазнительных образов, среди которых видное место занимали трусики с высокой посадкой и бюстгальтеры разнообразных цветов. На ее лице было минимум макияжа, а пышные афроамериканские волосы были либо же распущенными, либо собранными в аккуратный хвост. Локация для съемок была довольно простой – зеленый газон со шлангом для поливки и пастбище.

Жарко! Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась в новой рекламе: эротические кадры 18+

Тина Кунаки в рекламе Cuup: горячие фото

Судя по инстаграму Тины Кунаки, модель уже давно перестала пользоваться фотошопом или фильтрами, поэтому демонстрирует свое тело и жизнь такой, как они есть. Именно поэтому новая реклама белья пришлась по душе фанатам, ведь там она показала свое "неидеальное" тело, которое может иметь растяжки. Автором фотографий стал фэшн-художник из Лондона Morgane Lay.

Вероятно, они появились после рождения первенца Амазони в прошлом году от актера. Беременность и рождение дочери также сказались на груди модели, ведь после года грудного вскармливания ее грудь стала менее упругой и немного обвисла. Впрочем, звезда продолжает показывать изменения в своей фигуре, тем самым призывая принимать женщин такими, какие они есть.

Что интересно, эту же тему пропагандирует в своем блоге в инстаграме пышнотелая модель Эшли Грэм. Еще во время беременности она демонстрировала растяжки на теле, а также целлюлит, который был у нее уже много лет.