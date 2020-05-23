23 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 мая в народном календаре почитают Симона – одного из учеников Иисуса Христа. Также в этот день отмечается День Земли.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Семен, Таисия.
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Народные приметы на 23 мая
– До рассвета услышать пение – будет дождь.
– К вечеру не исчезают кучевые облака – ждите улучшения погоды.
– Дождь идет – лето будет ненастным.
– Дует ветер во время дождя – ожидайте хорошую погоду.
Что можно делать 23 мая
- Считается, что именно сегодня травы имеют целебную силу и магическую силу. Лечебные травы надо собирать в одиночестве.
Что нельзя делать 23 мая
- Сегодня нельзя работать в поле и косить траву. Земля в этот день должна отдыхать.
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