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23 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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23 мая 2020 праздник сегодня – какой праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 23 мая / Фото из открытых источников

23 мая в народном календаре почитают Симона – одного из учеников Иисуса Христа. Также в этот день отмечается День Земли.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Семен, Таисия.

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Народные приметы на 23 мая

– До рассвета услышать пение – будет дождь.

– К вечеру не исчезают кучевые облака – ждите улучшения погоды.

– Дождь идет – лето будет ненастным.

– Дует ветер во время дождя – ожидайте хорошую погоду.

Что можно делать 23 мая

  1. Считается, что именно сегодня травы имеют целебную силу и магическую силу. Лечебные травы надо собирать в одиночестве.

Что нельзя делать 23 мая

  1. Сегодня нельзя работать в поле и косить траву. Земля в этот день должна отдыхать.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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