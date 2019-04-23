23 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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23 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 23 апреля / ua.wallpapers-fenix.eu

23 апреля 2019 года отмечают память 33 мучеников. В народном календаре дата получила название Терентия Маревного или дня Солнцезащиты. В этот день узнают о своей судьбе на ближайшие три месяца.

Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

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Народные приметы на 23 апреля

– Красное солнце в туманной дымке – к урожаю хлеба.

– Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня пойдет дождь.

– Молодые пауки появились – теплые дни наступят вскоре.

Что можно делать 23 апреля

1. Сегодня надо посмотреть в окно. Согласно тому, что вы увидите первым, есть определенные значения.

  • молодая женщина или мужчина – к спокойной и счастливой жизни;
  • семья – к примирению враждующих отношений с родственниками;
  • пожилая женщина – к болезне и беде;
  • инвалид – плохой знак (вероятно, в ближайшие три месяца вы потеряете кого-то из близких);
  • кошка – к прибыли;
  • собака – к неудачам;
  • птицы – к новому интересному знакомству и получению важных вестей.

Что нельзя делать 23 апреля

1. Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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