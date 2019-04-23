23 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 апреля 2019 года отмечают память 33 мучеников. В народном календаре дата получила название Терентия Маревного или дня Солнцезащиты. В этот день узнают о своей судьбе на ближайшие три месяца.

Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

Читайте также: Страстная неделя-2019: что можно есть

Народные приметы на 23 апреля

– Красное солнце в туманной дымке – к урожаю хлеба.

– Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня пойдет дождь.

– Молодые пауки появились – теплые дни наступят вскоре.

Что можно делать 23 апреля

1. Сегодня надо посмотреть в окно. Согласно тому, что вы увидите первым, есть определенные значения.

молодая женщина или мужчина – к спокойной и счастливой жизни;

семья – к примирению враждующих отношений с родственниками;

пожилая женщина – к болезне и беде;

инвалид – плохой знак (вероятно, в ближайшие три месяца вы потеряете кого-то из близких);

кошка – к прибыли;

собака – к неудачам;

птицы – к новому интересному знакомству и получению важных вестей.

Что нельзя делать 23 апреля

1. Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.