23 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 апреля 2019 года отмечают память 33 мучеников. В народном календаре дата получила название Терентия Маревного или дня Солнцезащиты. В этот день узнают о своей судьбе на ближайшие три месяца.
Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
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Народные приметы на 23 апреля
– Красное солнце в туманной дымке – к урожаю хлеба.
– Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня пойдет дождь.
– Молодые пауки появились – теплые дни наступят вскоре.
Что можно делать 23 апреля
1. Сегодня надо посмотреть в окно. Согласно тому, что вы увидите первым, есть определенные значения.
- молодая женщина или мужчина – к спокойной и счастливой жизни;
- семья – к примирению враждующих отношений с родственниками;
- пожилая женщина – к болезне и беде;
- инвалид – плохой знак (вероятно, в ближайшие три месяца вы потеряете кого-то из близких);
- кошка – к прибыли;
- собака – к неудачам;
- птицы – к новому интересному знакомству и получению важных вестей.
Что нельзя делать 23 апреля
1. Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.
Источник: LifeStyle 24
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