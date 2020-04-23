23 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 апреля в народном календаре отмечают день мученика Терентия Маревного. В этот день согрешившая жена может покаяться и получить прощение от мужа.
Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Максим.
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Народные приметы на 23 апреля
– Если орешник 23 апреля украшен пушистыми серьгами, то земля больше промерзать не будет.
– Если утром стоит туман напротив солнца, то в течение дня пойдет дождь.
– На пороге не здороваются и не прощаются, чтобы не поссориться.
– Если сегодня увидите пауков – к теплу.
– Если утро туманное – вскоре пойдет дождь.
Что можно делать 23 апреля
- Чтобы привлечь в свою жизнь любовь, рекомендуется зажигать свечи розового цвета.
Что нельзя делать 23 апреля
- Чтобы не вынести из своего дома успех, постарайтесь не выносить мусор после заката солнца.
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