23 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 февраля 2019 года чествуют день Прохора и Харлампия. В этот день солнце поднимается высоко над горизонтом, а морозы помалу отступают.

Именины сегодня празднуют: Прохор, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Петр.

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Народные приметы на 23 февраля

– Ясная луна на Прохора – будут грозы.

– Пришел Прохор – весна пришла во двор.

Что можно делать 23 февраля

1. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

2. Кладите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.

Что нельзя делать 23 февраля

1. В этот день мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.

2. В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.