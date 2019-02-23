23 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 февраля 2019 года чествуют день Прохора и Харлампия. В этот день солнце поднимается высоко над горизонтом, а морозы помалу отступают.
Именины сегодня празднуют: Прохор, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван, Марк, Петр.
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Народные приметы на 23 февраля
– Ясная луна на Прохора – будут грозы.
– Пришел Прохор – весна пришла во двор.
Что можно делать 23 февраля
1. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.
2. Кладите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.
Что нельзя делать 23 февраля
1. В этот день мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, ведь потом все планы могут разрушиться.
2. В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.