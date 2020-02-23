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23 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 23 февраля / unsplash.com

23 февраля в народном календаре отмечали день Прохора и Харлампия. В этот день солнце поднимается высоко над горизонтом, а морозы понемногу отступают.

Именины сегодня празднуют: Прохор, Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Галина, Геннадий, Григорий, Марк.

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Народные приметы на 23 февраля

– Ясный месяц на Прохора – уже в начале марта ждите грозы.

– Пришел Прохор – весна заглянула во двор, совсем скоро наступит настоящее тепло.

Что можно делать 23 февраля

​1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

2. В этот день можно снимать сглаз и лечить болезни головы. Это также замечательное время для изготовления амулетов.

Что нельзя делать 23 февраля

1. Нельзя в этот день после захода солнца есть хлеб – это приведет к нищете.

2. В этот день нельзя занимать деньги, потому что весь год будете ходить в долгах.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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