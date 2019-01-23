23 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 января 2019 года почитается память святого Григория. Природные явления этого дня, указывают погоду будущего лета. С этого дня хозяева постепенно начинали планировать весенние дела.

Также 23 января отмечают День почерка или День ручного письма. Соответствующий праздник основали с целью напомнить всем об уникальности письма и о неповторимости почерка каждого человека.

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Именины сегодня празднуют: Анатолий, Григорий, Макар, Павел.

Народные приметы на 23 января:

– На деревьях видно иней – лето будет прохладным и ненастным.

– Если в этот день дует ветер с юга, то в июне будут часто идти грозы и дожди.

– Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

– "Если на Григория много снега – будет много хлеба".

– Первая капля в день Григория обещает теплое лето.

– Если в этот день солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким.

Что можно делать 23 января

1. Если на Григория приготовить блюда из мяса, то вы весь год будете счастливыми.

Что нельзя делать 23 января

1. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.