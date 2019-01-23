23 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

89 Читати новину українською
23 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 23 января 2019
Что можно и нельзя делать 23 января / tryeng.ru

23 января 2019 года почитается память святого Григория. Природные явления этого дня, указывают погоду будущего лета. С этого дня хозяева постепенно начинали планировать весенние дела.

Также 23 января отмечают День почерка или День ручного письма. Соответствующий праздник основали с целью напомнить всем об уникальности письма и о неповторимости почерка каждого человека.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

Именины сегодня празднуют: Анатолий, Григорий, Макар, Павел.

Народные приметы на 23 января:

– На деревьях видно иней – лето будет прохладным и ненастным.

– Если в этот день дует ветер с юга, то в июне будут часто идти грозы и дожди.

– Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

– "Если на Григория много снега – будет много хлеба".

– Первая капля в день Григория обещает теплое лето.

– Если в этот день солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким.

Что можно делать 23 января

1. Если на Григория приготовить блюда из мяса, то вы весь год будете счастливыми.

Что нельзя делать 23 января

1. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
22 января 15:32 "Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
130
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
22 января 12:05 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
10813
#10YearsChallenge: самые смешные мемы января
21 января 20:10 #10YearsChallenge: самые смешные мемы января
555
Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
21 января 19:49 Первая модница США: эффектные образы Мелании Трамп
643
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
21 января 18:08 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 23448
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
587
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук