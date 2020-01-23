23 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 января почитается память Пратулинских мучеников. Свое название получили от названия села Пратулин, в котором жили, отстаивали свою веру и погибли. В этот день также отмечают День каллиграфии или ручного письма. Соответствующий праздник учредили с целью напомнить всем об уникальности письма и о неповторимости почерка каждого человека.
Именины сегодня празднуют: Анатолий, Григорий, Макар.
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Народные приметы на 23 января
– На деревьях иней – лето будет прохладным.
– Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
– Дождь в этот день предвещает теплое лето.
– Дует ветер с юга, в июне будут часто идти грозы и дожди.
– Если 23 января много снега – будет много хлеба.
Что можно делать 23 января
1. Пригласите в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья.
Что нельзя делать 23 января
1. По поверью, сегодня нельзя одалживать деньги.