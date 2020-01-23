23 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 января почитается память Пратулинских мучеников. Свое название получили от названия села Пратулин, в котором жили, отстаивали свою веру и погибли. В этот день также отмечают День каллиграфии или ручного письма. Соответствующий праздник учредили с целью напомнить всем об уникальности письма и о неповторимости почерка каждого человека.

Именины сегодня празднуют: Анатолий, Григорий, Макар.

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Народные приметы на 23 января

– На деревьях иней – лето будет прохладным.

– Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

– Дождь в этот день предвещает теплое лето.

– Дует ветер с юга, в июне будут часто идти грозы и дожди.

– Если 23 января много снега – будет много хлеба.

Что можно делать 23 января

1. Пригласите в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья.

Что нельзя делать 23 января

1. По поверью, сегодня нельзя одалживать деньги.