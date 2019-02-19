23-летняя Деми Роуз похвасталась пышным бюстом: пикантное фото

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Деми Роуз
Деми Роуз / www.gettyimages.com

Звезда социальных сетей, которая имеет больше 8 миллионов подписчиков, Деми Роуз не теряет свою популярность благодаря откровенным снимкам. 23-летняя британская модель не стесняется демонстрировать свое тело и примерять эпатажные наряды.

Новый снимок Деми традиционно опубликовала на странице в Instagram.

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На соблазнительных селфи британка демонстрирует пышную грудь в бюстгальтере. Ее образ дополняют массивные серьги-кольца в ушах и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

"Надеюсь, у всех хорошие выходные", – подписала фото Роуз.

За два дня такое фото в сети собрало около 400 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников.

демі роуз
Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Теги: LifeStyle Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
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