23-летняя модель Слик Вудс заявила, что проходит курс химиотерапии

Популярная американская модель Слик Вудс, которая активно сотрудничает с брендом Рианны, заявила, что проходит курс химиотерапии. Манекенщица решила не рассекречивать деталей своей болезни, заявив, что все будет хорошо.

Откровенным признанием она поделилась с поклонниками на официальной инстаграм-странице. Слик Вудс отметила, что уже начала курс лечения химиотерапией и призвала всех людей, которые имеют подобные проблемы со здоровьем, не отказываться от помощи врачей. В то же время американская модель решила не раскрывать деталей своего недуга.

Читайте также: У ведущей Аллы Мазур обнаружили онкологию: подробности

"Как я отношусь к химиотерапии? Призываю всех, кто должен, пройти ее!"– написала Слик Вудс. К сообщению она добавила хэштег #atleastimalreadybald, что означает, что она готова лысеть.

На такое признание мгновенно отреагировали сторонники американской модели и ее коллеги. Однако поддержку от других Слик Вудс довольно агрессивно восприняла, заявив, что не хочет, чтобы к ней относились как к жертве.

По данным западных СМИ, у модели диагностировали третью стадию меланомы – злокачественной опухоли, которая развивается из пигментных клеток. Однако эту информацию не подтвердила ни сама модель, ни ее представители.

Читайте также: У Аллы Мазур диагностировали рак: реакция украинских звезд и коллег телеведущей

Важно! Хоть химиотерапию чаще всего используют для лечения онкозаболеваний, это не означает, что модель больна именно раком. Химиотерапию могут назначать при некоторых заболеваниях костного мозга и нарушениях иммунной системы. Так, голливудская актриса Сельма Блэр прошла курс такого лечения, чтобы устранить симптомы рассеянного склероза.

Что известно о Слик Вудс?

Это одна из перспективных американских моделей, настоящее имя которой – Симон Томпсон. Воспитывала манекенщицу ее бабушка, поскольку родители Слик Вудс попали в тюрьму. В подростковом возрасте девушка часто попадала за решетку из-за банковских махинаций и употребления наркотиков. Однако все кардинально изменилось, когда она случайно познакомилась с моделью Эшом Стайместом. Именно он помог эффектной американке стать манекенщицей.



Съемки для Calvin Klein, контракт с агентством Lions, показы Marc Jacobs и Jeremy Scott, фотосессия для календаря Pirelli с Наоми Кэмпбелл – это далеко не все достижения манекенщицы. Сейчас Слик Вудс активно сотрудничает с брендом Рианны Fenty Beauty и является его лицом. В 2018 году модель вышла на подиум на последних днях беременности, а просто во время показа у нее начались роды. Однако Слик Проц не подала и вида, а только за кулисами шоу попросила срочно отвезти ее в больницу. Тогда модель родила мальчика, которого назвала Сафиром.