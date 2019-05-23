23 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 мая 2019 года отмечают Симона Зилота. Апостол Симон Канонит – покровитель кладоискателей, брака и земледельцев. Симон – сын Иосифа Обручника и брат Иисуса Христа. Именно на его брачном пиру Спаситель совершил свое первое чудо – превратил воду в вино.

Именины сегодня празднуют: Таисия, Кирилл, Василий.

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Народные приметы на 23 мая

– Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отличный урожай.

– Дождь в этот день обещает дождливое лето.

– Вечером появились большие кучевые облака – на хорошую погоду на следующий день.

– Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.

– До рассвета слышно пение птиц – к дождю.

– Если сон с 22 на 23 мая не исполнится сразу – то он пустой. Хорошее сновидение, увиденное днем 23 мая, исполнится через две недели, плохое – через год.

Что можно делать 23 мая

1. 23 мая – пророческий день: все гадания будут правильными. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего плохого вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предупреждения.

Что нельзя делать 23 мая

1. Откажитесь от планов и проведите этот день дома. Если же остаться дома не получается, то перед выходом трижды прочитайте оберег.