23 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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23 марта 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 23 марта
Что можно и нельзя делать 23 марта / unsplash.com

23 марта 2019 года чествуют святых Василису и Кондрата. В народе этот день называли Василисой – повелительницей весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Следовательно крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды.

Именины сегодня празднуют: Галина, Виктор, Павел, Ника, Анастасия, Василиса.

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Народные приметы на 23 марта

– Журавли прилетели – весна будет теплой.

– Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

– Гроза 23 марта – год будет урожайным.

– Прилетели ласточки – будет большой урожай. Можно отправляться на рыбалку, ведь клев будет хорошим.

– Вокруг Луны видны круги – скоро пойдет дождь

Что можно делать 23 марта

1. Слушайте свой голос и нтуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерять, а лишь потом – отрезать.

2. Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.

Что нельзя делать 23 марта

1. Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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