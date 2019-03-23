23 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 марта 2019 года чествуют святых Василису и Кондрата. В народе этот день называли Василисой – повелительницей весенних вод. Она знала тайну того, как избежать паводков. Следовательно крестьяне обращались к ней за помощью от большой весенней воды.
Именины сегодня празднуют: Галина, Виктор, Павел, Ника, Анастасия, Василиса.
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Народные приметы на 23 марта
– Журавли прилетели – весна будет теплой.
– Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.
– Гроза 23 марта – год будет урожайным.
– Прилетели ласточки – будет большой урожай. Можно отправляться на рыбалку, ведь клев будет хорошим.
– Вокруг Луны видны круги – скоро пойдет дождь
Что можно делать 23 марта
1. Слушайте свой голос и нтуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерять, а лишь потом – отрезать.
2. Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.
Что нельзя делать 23 марта
1. Избегайте в этот день грубой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.