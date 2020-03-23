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23 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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23 марта в народном календаре отмечают день Василисы. Ее называли матерью весенних вод, ведь она владела тайнами того, как избежать паводков. Крестьяне всегда обращались к ней за помощью от весенней воды.

Именины сегодня празднуют: Василиса, Галина, Виктор, Ника, Анастасия.

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Народные приметы на 23 марта

– Журавли прилетели – к теплой весне.

– Холодный ветер подул – зима еще вернется.

– Висит густой туман – к частым дождям летом.

– Синие облака плывут по небу – в ближайшее время погода будет дождливой, но теплой.

Что можно делать 23 марта

1. Вечер рекомендуется провести в кругу семьи и не выходить поздно на улицу.

Что нельзя делать 23 марта

1. Откажитесь в этот день от тяжелой пищи.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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