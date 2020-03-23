23 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

23 марта в народном календаре отмечают день Василисы. Ее называли матерью весенних вод, ведь она владела тайнами того, как избежать паводков. Крестьяне всегда обращались к ней за помощью от весенней воды.

Именины сегодня празднуют: Василиса, Галина, Виктор, Ника, Анастасия. Читайте также: Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции Народные приметы на 23 марта – Журавли прилетели – к теплой весне. – Холодный ветер подул – зима еще вернется. – Висит густой туман – к частым дождям летом. – Синие облака плывут по небу – в ближайшее время погода будет дождливой, но теплой. Что можно делать 23 марта 1. Вечер рекомендуется провести в кругу семьи и не выходить поздно на улицу. Что нельзя делать 23 марта 1. Откажитесь в этот день от тяжелой пищи.