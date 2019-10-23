23 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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23 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 23 октября / unsplash.com

23 октября в народном календаре чтут непоколебимых брата и сестру Евлампия и Евлампию. В этот день надо особенно чтить свет дома.

Именины сегодня отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей.

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Народные приметы на 23 октября

– Последние дни кучевых облаков.

– Возможен ранний ледостав на крупных реках.

Что можно делать 23 октября

1. Посвятите этот день благотворительности и добрым поступкам.

Что нельзя делать 23 октября

1. В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за руль.

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Теги: LifeStyle Традиции
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