23 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 октября в народном календаре чтут непоколебимых брата и сестру Евлампия и Евлампию. В этот день надо особенно чтить свет дома.
Именины сегодня отмечают: Евлампий, Евлампия, Иннокентий, Амвросий, Андрей.
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Народные приметы на 23 октября
– Последние дни кучевых облаков.
– Возможен ранний ледостав на крупных реках.
Что можно делать 23 октября
1. Посвятите этот день благотворительности и добрым поступкам.
Что нельзя делать 23 октября
1. В этот день повышен риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за руль.
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