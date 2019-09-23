23 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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23 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 23 сентября / Фото из открытых источников

23 сентября почитается память святителей Петра и Павла. Святой Петр боролся с язычниками, а святой Павел проповедовал на территории Никеи.

Именины сегодня празднуют: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

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Народные приметы на 23 сентября

– Много рябины 23 сентября – осенью будет много дождей

– Мало рябины 23 сентября – к сухой осени.

Что можно делать 23 сентября

1. Если сорвать рябину в этот день, то она защитит от нечистой силы и простуды.

2. Поставьте в доме веточку рябины, чтобы привлечь в жизнь счастье.

3. Начинайте новые дела в этот день – они успешно завершатся.

Что нельзя делать 23 сентября

1. До полудня нельзя считать мелкие деньги, ведь не будет больших денег.

2. Нельзя в этот день заводить котенка, потому что домашнее животное может принести несчастье.

3. Ничего не одалживайте в этот день соседям, особенно соль.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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