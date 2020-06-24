24 червня в народному календарі відзначається день Варнави. Вважається, що в цей день розгулює нечиста сила, тому важливо не виходити з дому без особливої потреби.

Іменини сьогодні святкують: Єфрем, Марія.

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Народні прикмети на 24 червня

– Теплі червневі ночі обіцяють багатий урожай плодів.

– Туман стелиться по воді – буде багато грибів.

– Голубів в сонячний день не видно – погода зіпсується.

– Якщо під час дощу сонце виглянуло – скоро проясниться.

– Під час грози довго чути гуркіт грому – до затяжної негоди.

– Сон з 23 на 24 червня – віщий. Розповідати про нього нікому не можна. Сновидіння, побачене в день 24 червня, пусте. Але про те, що вам приснилося, теж краще нікому не розповідайте.

Що можна робити 24 червня

Кажуть, якщо сьогодні одягнути нове вбрання – то до кінця року вас буде супроводжувати успіх.

Що не можна робити 24 червня