24 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 мая в народном календаре почитают создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Также в этот день отмечается память священномученика Мокия. 24 мая часто называют Мокрым, ведь именно в этот день часто идет дождь.

Первоучители Кирилл и Мефодий родом были из города Солунь. Родились они в знатной христианской семье и получили образование. Старший брат Мефодий изучил славянский язык, а через 10 лет постригся в монахи на горе Олимп.

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Кирилл получил образование у учителей Константинополя. Его прозвали философом, ведь он в совершенстве изучил многие языки и науки.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Константин, Ростислав, Александр.

Народные приметы на 24 мая

– Если туманно и восток багряный, то ждите грозового лета.

– Туман на Мокия – к дождливому лету.

– Если 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.

– Жаркая и сухая погода – к засушливому лету.

– Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Сновидения, увиденное днем ​​24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.

Что можно делать 24 мая

Сегодня удачный день для учебы. Вам хорошо будут даваться точные науки и изучение иностранного языка.

Что нельзя делать 24 мая