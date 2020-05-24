24 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 мая в народном календаре почитают создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Также в этот день отмечается память священномученика Мокия. 24 мая часто называют Мокрым, ведь именно в этот день часто идет дождь.
Первоучители Кирилл и Мефодий родом были из города Солунь. Родились они в знатной христианской семье и получили образование. Старший брат Мефодий изучил славянский язык, а через 10 лет постригся в монахи на горе Олимп.
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Кирилл получил образование у учителей Константинополя. Его прозвали философом, ведь он в совершенстве изучил многие языки и науки.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Константин, Ростислав, Александр.
Народные приметы на 24 мая
– Если туманно и восток багряный, то ждите грозового лета.
– Туман на Мокия – к дождливому лету.
– Если 24 мая дождь, то еще сорок дней будут дождливыми.
– Жаркая и сухая погода – к засушливому лету.
– Сон с 23 на 24 мая предвещает события, которые произойдут через 12 дней. Сновидения, увиденное днем 24 мая, вещее, но сильно доверять ему не нужно.
Что можно делать 24 мая
- Сегодня удачный день для учебы. Вам хорошо будут даваться точные науки и изучение иностранного языка.
Что нельзя делать 24 мая
- В этот день нельзя начинать новые дела. Рекомендуется прежде всего завершить старые задачи.