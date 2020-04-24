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24 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 24 апреля / Фото из открытых источников

24 апреля в народном календаре чтят память мученика Антипа Водогана, который был учеником Иоанна Богослова. Язычники требовали от него прекратить проповедовать, но он отказался. Тогда его замучили до смерти.

Именины сегодня отмечают: Антип, Яков.

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Народные приметы на 24 апреля

– Утром небо красное – всю весну дождливо и ветрено.

– Если из небольших облаков образуются большие облака и соединяются вместе – ждите сильного ливня.

– Лед на реках 24 апреля еще не растаял – лето будет холодным.

Что можно делать 24 апреля

  1. Сегодня рекомендуется лечить зубы народными средствами, ведь в этот день они имеют особую силу.

Что нельзя делать 24 апреля

  1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям. 
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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