24 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Что можно и нельзя делать 24 апреля / Фото из открытых источников

24 апреля в народном календаре чтят память мученика Антипа Водогана, который был учеником Иоанна Богослова. Язычники требовали от него прекратить проповедовать, но он отказался. Тогда его замучили до смерти.