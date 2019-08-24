24 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 августа православная церковь чтит память Евпла – раннехристианского святого, который служил в церкви города Катания, расположенного на острове Сицилия.

Именины сегодня празднуют: Александр, Василий, Макар, Мария, Марк, Федор.

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Народные приметы на 24 августа

– Если на рассвете сильно звезды сияют, то через несколько дней будет дождь.

– Дым от костра стелется по земле – к дождю.

– Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.

– Безветренная погода – к теплу.

– Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

– Утром туман над водой стелется – ближайшая неделя теплой будет.

– Если на восходе солнца идет дождь, то непогода продлится еще несколько дней.

Что можно делать 24 августа

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать.

Что нельзя делать 24 августа

1. В этот день повышенный риск пищевых отравлений, бытовых травм и дорожных аварий. Если вы водитель – будьте внимательны за рулем или не садитесь сегодня за автомобиль.