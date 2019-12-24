24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 декабря католики отмечают Сочельник. Вся семья ждет появления первой звезды, а потом вместе садится за праздничный стол. Хозяйки подают на стол 12 постных блюд. Начинается Сочельник с молитвы. На столе должна гореть свеча, которая будет символизировать рождественскую звезду. В конце Сочельника традиционно поют колядки и идут в храм на праздничную рождественскую мессу.

Именины 24 декабря празднуют: Даниил.

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Народные приметы на 24 декабря

– Белки собираются в одном дупле – ждите сильных морозов.

– Солнечные лучи идут вверх – скоро наступит холод. Если идут вниз – ожидайте метель.

Что нельзя делать 24 декабря

1. В канун Рождества избегайте слишком ярких нарядов. Наденьте на Сочельник вышиванку или ту одежду, которая не будет привлекать внимание.

2. В Святую ночь наступает магическое время, которое способствует осуществлению и реализации задуманного, поэтому смело загадывайте желание.

3. Попросите прощения у всех людей, которых вы обидели.



Святой Вечер 2019

Что нельзя делать 24 декабря

1. В Сочельник не рекомендуется приглашать за стол друзей или знакомых. В этот день за столом должна быть только семья.

2. Нельзя опаздывать на Свят Вечер, ведь весь год будете находиться далеко от дома.

3. В этот день нельзя ссориться с близкими и родственниками.

4. Не вставайте из-за стола, пока не попробуете все 12 блюд.

5. Во время трапезы на Свят Вечер нельзя выходить из дома.

6. После Свят Вечера еду со стола не выбрасывайте, а оставьте на столе.