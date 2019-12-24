24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 декабря католики отмечают Сочельник. Вся семья ждет появления первой звезды, а потом вместе садится за праздничный стол. Хозяйки подают на стол 12 постных блюд. Начинается Сочельник с молитвы. На столе должна гореть свеча, которая будет символизировать рождественскую звезду. В конце Сочельника традиционно поют колядки и идут в храм на праздничную рождественскую мессу.
Именины 24 декабря празднуют: Даниил.
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Народные приметы на 24 декабря
– Белки собираются в одном дупле – ждите сильных морозов.
– Солнечные лучи идут вверх – скоро наступит холод. Если идут вниз – ожидайте метель.
Что нельзя делать 24 декабря
1. В канун Рождества избегайте слишком ярких нарядов. Наденьте на Сочельник вышиванку или ту одежду, которая не будет привлекать внимание.
2. В Святую ночь наступает магическое время, которое способствует осуществлению и реализации задуманного, поэтому смело загадывайте желание.
3. Попросите прощения у всех людей, которых вы обидели.
Святой Вечер 2019
Что нельзя делать 24 декабря
1. В Сочельник не рекомендуется приглашать за стол друзей или знакомых. В этот день за столом должна быть только семья.
2. Нельзя опаздывать на Свят Вечер, ведь весь год будете находиться далеко от дома.
3. В этот день нельзя ссориться с близкими и родственниками.
4. Не вставайте из-за стола, пока не попробуете все 12 блюд.
5. Во время трапезы на Свят Вечер нельзя выходить из дома.
6. После Свят Вечера еду со стола не выбрасывайте, а оставьте на столе.