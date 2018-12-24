24 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 декабря 2018 года католики готовятся к Рождеству. Вечером семья ждет появления первой звезды и садится к праздничному столу. На стол подают 12 постных блюд. Святой ужин начинают с молитвы, которую читает глава семейства. На столе зажигают свечу, которая символизирует рождественскую звезду. В конце Сочельника традиционно поют колядки и идут в храм на праздничную рождественскую Мессу.

Именины 24 декабря празднуют: Даниил, Иван, Николай, Петр.

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Народные приметы на 24 декабря:

– Солнечные лучи идут вверх – вскоре наступит холод. Если идут вниз – ожидайте метель.

– Несколько белок собираются в одном дупле – будут сильные морозы.

Что можно делать 24 декабря

1. Попросите прощения у всех, кого ранее обидели.

2. Одевайте светлую одежду. Это поможет избежать траура.

3. Поминайте усопших и не выбрасывайте объедки со стола.

4. Загадайте желание в Святую ночь, это магическое время поспособствует осуществлению и реализации задуманного.



Что можно делать в Сочельник 2018

Что нельзя делать 24 декабря

1. Не опаздывайте на святую вечерю, ведь весь год будете далеко находиться от дома.

2. Не вставайте из-за стола, пока не попробуете 12 блюд.

3. Во время Святого ужина нельзя выходить из дома.

4. Не желательно к столу приглашать друзей или знакомых. Этот вечер надо провести в кругу семьи.

5. В этот день категорически запрещается повышать на голос родных и ссориться.