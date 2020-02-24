24 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 февраля в народном календаре чтят память христианского святого Власия Севастийского (Велеса). Святой был благочестивым, лечил людей и совершал чудеса.

По народным приметам, после Велеса сильный зимний холод отступает, однако сильный мороз продержится еще 7 дней. Велесевськи морозы – самые сильные, впрочем они быстро проходят и зима скоро уйдет. Обычно, в последние зимние дни наблюдается сильная метель.

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В древности крестьяне чествовали святого Велеса, как покровителя рогатого скота. В народе святого прозвали "коровьим богом", а день – "коровьим праздником". Для благополучия скота, иконы с изображением Велеса устанавливали в хлевах и коровниках.

Именины сегодня празднуют: Всеволод, Гавриил, Георгий, Захар.

Народные приметы на 24 февраля

– Слышно гром – готовьтесь к непогоде и сильным ветрам.

– Если много длинных сосулек – то весна будет поздней.

– Оттепель наступила в этот день – морозов больше не будет.

– Если в этот день много снега, то скоро наступит весна и в мае будет много зелени.

Что можно делать 24 февраля

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 24 февраля

1. Если 24 февраля выпадает на понедельник, то в этот день нельзя в дорогу собираться – к неудаче.