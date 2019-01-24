24 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

449 Читати новину українською
24 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 24 января 2019
Что можно и нельзя делать 24 января / www.google.com

24 января 2019 года отмечают Федосия-Весняка. В этот день предсказывали, какой будет осень. Также 24 января празднуют "сладкий" праздник – Международный день эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Именины сегодня отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

Читайте также: День Ангела Татьяны: дата празднования

Народные приметы на 24 января

– Какая погода на Федосия, таким и будет весь ноябрь.

– Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосия тепло – дело на раннюю весну пошло".

– Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

– На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

– Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.

Что можно делать 24 января

1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная.

Что нельзя делать 24 января

1. В этот день нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

2. Не принимайте никаких подарков от чужих людей.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
23 января 17:01 Вдохновение от Givenchy: эффектные образы в коллекции весна–лето 2019
60
Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
23 января 14:21 Добавить красок: яркие образы с шоу Giorgio Armani Prive – фотообзор
2
Карл Лагерфельд впервые не вышел на подиум: чем запомнился показ Chanel
22 января 21:02 Карл Лагерфельд впервые не вышел на подиум: чем запомнился показ Chanel
298
"Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
22 января 15:32 "Маленькое черное платье": какие кутюрные образы подготовил Chanel в новом сезоне – фото
214
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
22 января 12:05 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
11111
#10YearsChallenge: самые смешные мемы января
21 января 20:10 #10YearsChallenge: самые смешные мемы января
903
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук