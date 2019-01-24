24 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 января 2019 года отмечают Федосия-Весняка. В этот день предсказывали, какой будет осень. Также 24 января празднуют "сладкий" праздник – Международный день эскимо. В этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Именины сегодня отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Федор.

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Народные приметы на 24 января

– Какая погода на Федосия, таким и будет весь ноябрь.

– Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано. В народе говорили: "На Федосия тепло – дело на раннюю весну пошло".

– Утром идет снег – вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

– На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

– Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.

Что можно делать 24 января

1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная.

Что нельзя делать 24 января

1. В этот день нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

2. Не принимайте никаких подарков от чужих людей.