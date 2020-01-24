24 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 января в народе отмечают Федосья-Весняка. По приметам этого дня можно наблюдать, какой будет осень. В этот день также празднуют "сладкий" праздник – Международный день эскимо. В 1922 году владелец магазина сладостей в США Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Именины сегодня празднуют: Виталий, Федор.

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Народные приметы на 24 января

– Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.

– Какая погода на Федосья, таким и будет весь ноябрь.

– На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.

– Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано.

– Утром идет снег – холодные дни продлятся долго.

Что можно делать 24 января

1. Уделите свое время медитациям и духовным практикам. Они улучшат ваше самочувствие

2. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 24 января

1. Не принимайте никаких подарков от чужих людей.