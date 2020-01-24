24 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 января в народе отмечают Федосья-Весняка. По приметам этого дня можно наблюдать, какой будет осень. В этот день также празднуют "сладкий" праздник – Международный день эскимо. В 1922 году владелец магазина сладостей в США Христиан Нельсон получил патент на эскимо.
Именины сегодня празднуют: Виталий, Федор.
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Народные приметы на 24 января
– Скулит собака – кто-то из семьи заболеет.
– Какая погода на Федосья, таким и будет весь ноябрь.
– На крышах 24 января висят сосульки – февраль будет теплым.
– Если погода в этот день будет теплой, значит, весна наступит рано.
– Утром идет снег – холодные дни продлятся долго.
Что можно делать 24 января
1. Уделите свое время медитациям и духовным практикам. Они улучшат ваше самочувствие
2. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.
Что нельзя делать 24 января
1. Не принимайте никаких подарков от чужих людей.