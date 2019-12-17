24 Канал возглавил рейтинг украинских изданий, пишущих о любви

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24 Канал возглавил особый рейтинг / LifeStyle 24

Украинское медиапространство дает большой выбор тем для читателей: от политики и религии до светских новостей. Однако всегда популярность получают статьи о любви. Представители MediaMonitoringBot проанализировали все издания, пишущие о LifeStyle, и составили соответствующий рейтинг. Возглавил список сайт 24 Канала!

Соответствующая информация появилась на фейсбук-странице Media Monitoring Bot. По данным его представителей, для определения победителя проанализировали новости из 200 самых популярных информационных изданий Украины. Телеграмм-бот определил, сколько раз журналисты писали о любви и употребляли слово "любовь". Оценивали работу СМИ исключительно за ноябрь 2019 года.

Важно: 24 канал – самый популярный сайт с новостями в Украине: данные за август 2019

По результатам подсчетов, рейтинг возглавил 24 Канал. На сайте действует отдельная рубрика LifeStyle 24, журналисты которой оперативно подают информацию об изменениях в личной жизни не только украинских звезд, но и зарубежных. Кроме того, здесь можно найти много полезных советов по построению отношений.

А титул самого любвеобильного издания в ноябре получает 24 Канал... Спасибо, что пишете об этом чувстве!
– говорится в официальном сообщении.

В пятерку сайтов, которые пишут о любви, также попали популярные издания. Вторую ступеньку занял Сегодня, третий – Gazeta.ua, четвертый – Факты ICTV. А вот закрыл пятерку лучших сайтов, которые чаще всего упоминали о любви, Укринформ. С какими показателями отечественные СМИ разместились в рейтинге – смотрите в инфографике.

Рейтинг видань, які пишуть про кохання
Рейтинг изданий, пишущих о любви / Facebook / @MediaMonitoringBot

Что такое MediaMonitoringBot?
Это телеграмм-бот, который оценивает частоту упоминания ключевых слов в онлайн-изданиях. Сначала сервис создавали для внутреннего пользования агентства SERM, однако впоследствии поняли, что собранные данные могут быть полезными для общества. Интересно, что подобный бот Google Alerts мониторит результаты в выдаче Google, в то время как MediaMonitoringBot отслеживает непосредственно сайты популярных онлайн-изданий. Благодаря этому пользователь получает сообщение оперативно и только в случае упоминания в авторитетном СМИ с большим охватом.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle рейтинги Журналисты
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