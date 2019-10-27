24-летняя Деми Роуз засветила ягодицы в провокативном костюме на вечеринке: фото 18+

Британская модель и звезда социальных сетей Деми Роуз потрясла своим вторым эротическим образом, в котором она празднует Хэллоуин-2019.

Хэллоуин в 2019 году будет проходить в ночь с 31 октября на 1 ноября – с четверга на пятницу, поэтому немало звезд посещают костюмированные вечеринки за неделю до официальной даты.

Читайте также: Раздеться на Хэллоуин: какие провокационные образы готовят звезды на костюмированные вечеринки в 2019

Эпатажная 24-летняя Деми Роуз, которая не стесняется выходить на публику в откровенных образах, подготовила сексапильный наряд для прогулки в престижном лондонском районе Мэйфейр.

Для ежегодного празднования Хеллоуина модель появилась на вечеринке в металлическом боди с зеркальными вставками, которое она надела вместе с блестящим головным убором и аксессуарами. С помощью провокационного наряда брюнетка смело обнажила ягодицы и подчеркнула пышную грудь.



​Деми Роуз / KPPICTURES.CO.UK / Коллаж



​Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Первым костюмом Деми Роуз стал гламурный look Малефисенты. Девушка вышла на улицы Лондона в откровенном костюме с синими стразами и рогами.



Деми Роуз / KPPICTURES.CO.UK