24-летняя россиянка разорвала отношения с 56-летним Джонни Деппом: подробности

Голливуд переживает несколько громких разводов, среди которых – вражда и скандальная судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Напряжение, в котором живет актер, стало причиной того, что 24-летняя девушка Деппа Полина Глен решила разорвать с ним отношения.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. После длительных скандалов с Эмбер Херд Джонни Депп решился на роман с россиянкой, которая моложе его на 32 года.

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Полина Глен родилась в Санкт-Петербурге, но в течение последних двух лет проживает в США, где работает гоу-гоу танцовщицей. Ранее СМИ сообщали, что Глен и Депп познакомились на вечеринке в январе 2017 года и со временем начали жить вместе в особняке актера. Но бракоразводный процесс с Эмбер Херд, по словам инсайдеров, полностью захватил Джонни. Отмечается, что мужчина постоянно находился в напряжении и потому танцовщица решила разорвать отношения с ним.

Полина всегда скромно держалась в стороне. Живя с ним, она ходила на работу, а потом возвращалась обратно в его дом. Но его уровень популярности и непрерывная битва с Эмбер стали для нее тяжелым испытанием. Джонни был слишком занят своей враждой. Полина поняла, что сейчас не лучшее время для того, чтобы они связывали себя какими-либо обязательствами,

– говорится в источнике.

Кроме того, Полина Глен чувствовала давление от того, как общественность восприняла новость о ее романе с голливудским актером. Пользователи в сети массово критиковали девушку из-за этих отношений.

Что известно о разводе Эмбер Херд и Джонни Деппа?Звездные супруги прожили в официальном браке с 2015 по 2017 год. Причиной их развода стало заявление актрисы о домашнем насилии. После скандальной судебной тяжбы актриса смогла отсудить у экс-мужа семь миллионов долларов, которые пообещала отдать на благотворительность. После развода Джонни Депп дал интервью британскому журналу GQ. В нем актер рассказал, что никогда не совкршал насилия над своей экс-супругой и в будущем не намерен связывать свою жизнь с любой другой женщиной. Впоследствии он начал собирать доказательства своей невиновности перед бывшей женой.