Лучшие украинские фильмы всех времен, которые стоит посмотреть каждому

Долгое время "свое кино" у украинцев ассоциировалось с советским или российским кинематографом. С началом войны на Востоке остро встал вопрос: чем же заменить это "свое кино", которое производит страна-агрессор. И реакция отечественных режиссеров не заставила себя ждать!

За последние 5 лет украинское кино сделало значительный прогресс в создании нового, уже своего, украинского продукта. Но стоит помнить, что отечественный кинематограф имеет столетнюю историю – украинские ленты творили и в жесткую сталинскую эпоху, и в бурные для молодой Украины 90-е годы. Поэтому журналисты LifeStyle 24 создали подборку лучших отечественных фильмов всех времен.

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"Захар Беркут" (2020)

Одна из лучших украинских кинолент современности – "Захар Беркут". Ее создали в сотрудничестве с Голливудом, поэтому зрители увидят увлекательный экшн, переплетенный с историческими событиями. Фильм расскажет о борьбе украинского отряда Захара Беркута с Ордой.

Смотрите трейлер к фильму "Захар Беркут": видео

"Мои мысли тихие" (2020)

Украинская комедия "Мои мысли тихие" уже стала своеобразной сенсацией в мире кино. Тысячи людей написали положительные отзывы о киноленте, после чего этот фильм получил "Золотую Дзыгу".

В основе сюжета – история звукорежиссера, который отправляется в путешествие по Карпатам со своей мамой. Потому героев ожидает немало забавных приключений, от которых невозможно сдержать смех.

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"Черкассы" (2019)

Фильм "Черкассы" расскажет историю о корабле, который дислоцируется в порту крымского озера. Когда же полуостров аннексируют россияне, один за другим украинские военные корабли сдаются более вооруженным захватчикам. И только экипаж "Черкасс" решает сопротивляться оккупантам.

Смотрите трейлер к фильму "Черкассы": видео

"Киборги" (2017)

Это история не о войне на Донбассе, а о современных героях. Несмотря на возраст, происхождение и профессию, их объединяет одно – защитить родную землю от врагов.

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"Сторожевая застава" (2017)

Во время солнечного затмения главный герой Витька попадает во времена Киевской Руси, когда ведется война между Добром и Злом. В его руках – магический камень, который дает сверхъестественную силу. Витя становится на сторону добра вместе с легендарными богатырями, поэтому только от храбрости парня зависит, будет ли будущее таким, каким его знают сегодня.

Смотрите трейлер к фильму "Сторожевая застава": видео

"Домой" (2019)

Фильм расскажет о крымскотатарской семье, которая переживает потерю старшего сына. Отец парня отправляется в Киев, чтобы забрать его тело, и увидеть младшего сына, который тоже переехал в столицу. Главных героев ждет путешествие домой, во время которого раскроются не только обычаи крымских татар, но и непростые отношения родителей и детей.

Смотрите трейлер к фильму "Домой": видео

"Братья. Последняя исповедь" (2013)

Это психологическая драма о двух братьях-гуцулах. В их карпатское село приезжает писательница, читает в местном монастыре лекцию о святых и юродивых. В силу определенных обстоятельств женщина не может покинуть хутор и становится связующим звеном между двумя братьями, которые за последние 40 лет не сказали друг другу ни слова.

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"Племя" (2014)

Драма Мирослава Слабошпицкого о глухонемых подростках и их тяжелой судьбе в интернате. Лента снята на языке глухонемых без дубляжа или субтитров, а главные герои фильма не профессиональные актеры, а обычные подростки.

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"Битва за Севастополь" ("Незламна") (2015) Украино-российский историко-драматический боевик об украинской женщине-снайпере. В основу ленты легла реальная история легендарной Людмилы Павличенко. Прямо со студенческой скамьи Киевского университета Шевченко девушка отправилась на фронт и стала живой легендой. Позже она посетила США, где познакомилась с первой леди Элеонорой Рузвельт. А в Конгрессе Павличенко произнесла пламенную речь, через 2 месяца после которой был открыт Второй фронт. Смотрите трейлер к фильму "Битва за Севастополь": видео

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"Поводырь" (2014)

Историческая драма Олеся Санина о трагической судьбе украинских кобзарей во времена сталинских репрессий. Лозунгом фильма является фраза: "Закрой глаза — смотри сердцем". Одну из главных ролей в картине сыграла украинская певица Джамала. Она записала и саундтрек к фильму.

Фильм глубоко проникал в сознание украинцев. Многие, выходя из кинотеатра, не могли совладать с эмоциями несколько часов.

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"Иван Сила" (2013)

Детский фильм режиссера Виктора Андриенко. В основе фильма — книга Александра Гавроша "Невероятные приключения Ивана Силы, самого сильного человека мира". Это история украинца, который завоевал титул самого сильного человека мира 20 века. Главную роль сыграл украинский силач Дмитрий Халаджи. Смотрите трейлер к фильму "Иван Сила": видео

"Тени незабытых предков" (2013) Молодежный триллер Любомира Левицкого. Фильм основан на древних украинских легендах, а все съемки проходят в украинских Карпатах. К слову, оператором стал американец Марк Эберли, известный своими работами в фильмах "Сумерки", "Небесный форсаж", "Гордый американец" и другие. Смотрите трейлер к фильму "Тени незабытых предков": видео "Параджанов" (2013) Биографический фильм о легендарном украинском и армянском режиссере Сергее Параджанове. Несмотря на критику советской власти и даже тюрьму, кинохудожник остался верен себе и продолжал творить. Этот фильм также был выдвинут от Украины на премию Оскар в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Смотрите трейлер к фильму "Параджанов": видео "Тот, кто прошел сквозь огонь" (2011) Военная мелодрама Михаила Ильенко рассказывает о судьбе советского летчика, который стал вождем индейского племени. Лента содержит много мистических и даже сказочных сцен, присущих фильмам Михаила Ильенко. Прослеживается связь с другой работой Михаила Ильенко – "Фучжоу". Смотрите трейлер к фильму "Тот, кто прошел сквозь огонь": видео

"Сафо. Любовь без границ" (2008)

Украинская эротика, которую создал британский режиссер Роберт Кромби. Это провокационная история о безудержной любви и страсти двух женщин. События фильма разворачиваются на греческом острове Лесбос в 1926 году. Съемки проходили на киностудии "Ялта. Фильм". А саундтреком стала песня украинской группы Lama "Знаешь, как болит".

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"Иллюзия страха" (2008)

Украинский триллер, снятый по мотивам романа ныне секретаря СНБО Александра Турчинова. Фильм был выдвинут от Украины на премию "Оскар". Главный герой — живет двумя параллельными жизнями и не может понять, где же действительность.

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"Аврора" (2006) Мелодрама Оксаны Байрак. Это история маленькой девочки Авроры, пострадавшей в Чернобыльской аварии. Фильм представлял Украину на премии "Оскар". Режиссер и продюсер Байрак получила за этот фильм премии в трех номинациях: "Лучший отечественный прокатный фильм", "Лучший сайт к фильму" и "Человек года в кинобизнесе". Смотрите трейлер к фильму "Аврора": видео "Штольня" (2006)

Первый украиноязычный триллер Любомира Левицкого. Ленту много критиковали из-за банального сценария и плоховатой актерской игры. Главных героев триллера сыграли преимущественно молодые украинские певцы. И ради первого отечественного триллера украинцы активно штурмовали кинотеатры. В итоге фильм собрал около 120 тысяч долларов кассовых сборов.

Смотрите трейлер к фильму "Штольня": видео