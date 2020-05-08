Лучшие украинские фильмы всех времен, которые стоит посмотреть каждому
Долгое время "свое кино" у украинцев ассоциировалось с советским или российским кинематографом. С началом войны на Востоке остро встал вопрос: чем же заменить это "свое кино", которое производит страна-агрессор. И реакция отечественных режиссеров не заставила себя ждать!
За последние 5 лет украинское кино сделало значительный прогресс в создании нового, уже своего, украинского продукта. Но стоит помнить, что отечественный кинематограф имеет столетнюю историю – украинские ленты творили и в жесткую сталинскую эпоху, и в бурные для молодой Украины 90-е годы. Поэтому журналисты LifeStyle 24 создали подборку лучших отечественных фильмов всех времен.
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"Захар Беркут" (2020)
Одна из лучших украинских кинолент современности – "Захар Беркут". Ее создали в сотрудничестве с Голливудом, поэтому зрители увидят увлекательный экшн, переплетенный с историческими событиями. Фильм расскажет о борьбе украинского отряда Захара Беркута с Ордой.
Смотрите трейлер к фильму "Захар Беркут": видео
"Мои мысли тихие" (2020)
Украинская комедия "Мои мысли тихие" уже стала своеобразной сенсацией в мире кино. Тысячи людей написали положительные отзывы о киноленте, после чего этот фильм получил "Золотую Дзыгу".
В основе сюжета – история звукорежиссера, который отправляется в путешествие по Карпатам со своей мамой. Потому героев ожидает немало забавных приключений, от которых невозможно сдержать смех.
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"Черкассы" (2019)
Фильм "Черкассы" расскажет историю о корабле, который дислоцируется в порту крымского озера. Когда же полуостров аннексируют россияне, один за другим украинские военные корабли сдаются более вооруженным захватчикам. И только экипаж "Черкасс" решает сопротивляться оккупантам.
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"Киборги" (2017)
Это история не о войне на Донбассе, а о современных героях. Несмотря на возраст, происхождение и профессию, их объединяет одно – защитить родную землю от врагов.
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"Сторожевая застава" (2017)
Во время солнечного затмения главный герой Витька попадает во времена Киевской Руси, когда ведется война между Добром и Злом. В его руках – магический камень, который дает сверхъестественную силу. Витя становится на сторону добра вместе с легендарными богатырями, поэтому только от храбрости парня зависит, будет ли будущее таким, каким его знают сегодня.
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"Домой" (2019)
Фильм расскажет о крымскотатарской семье, которая переживает потерю старшего сына. Отец парня отправляется в Киев, чтобы забрать его тело, и увидеть младшего сына, который тоже переехал в столицу. Главных героев ждет путешествие домой, во время которого раскроются не только обычаи крымских татар, но и непростые отношения родителей и детей.
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"Братья. Последняя исповедь" (2013)
Это психологическая драма о двух братьях-гуцулах. В их карпатское село приезжает писательница, читает в местном монастыре лекцию о святых и юродивых. В силу определенных обстоятельств женщина не может покинуть хутор и становится связующим звеном между двумя братьями, которые за последние 40 лет не сказали друг другу ни слова.
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"Племя" (2014)
Драма Мирослава Слабошпицкого о глухонемых подростках и их тяжелой судьбе в интернате. Лента снята на языке глухонемых без дубляжа или субтитров, а главные герои фильма не профессиональные актеры, а обычные подростки.
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"Битва за Севастополь" ("Незламна") (2015)
Украино-российский историко-драматический боевик об украинской женщине-снайпере.
В основу ленты легла реальная история легендарной Людмилы Павличенко. Прямо со студенческой скамьи Киевского университета Шевченко девушка отправилась на фронт и стала живой легендой. Позже она посетила США, где познакомилась с первой леди Элеонорой Рузвельт. А в Конгрессе Павличенко произнесла пламенную речь, через 2 месяца после которой был открыт Второй фронт.
Смотрите трейлер к фильму "Битва за Севастополь": видео
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"Поводырь" (2014)
Историческая драма Олеся Санина о трагической судьбе украинских кобзарей во времена сталинских репрессий. Лозунгом фильма является фраза: "Закрой глаза — смотри сердцем". Одну из главных ролей в картине сыграла украинская певица Джамала. Она записала и саундтрек к фильму.
Фильм глубоко проникал в сознание украинцев. Многие, выходя из кинотеатра, не могли совладать с эмоциями несколько часов.
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"Иван Сила" (2013)
Детский фильм режиссера Виктора Андриенко. В основе фильма — книга Александра Гавроша "Невероятные приключения Ивана Силы, самого сильного человека мира". Это история украинца, который завоевал титул самого сильного человека мира 20 века. Главную роль сыграл украинский силач Дмитрий Халаджи.
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"Тени незабытых предков" (2013)
Молодежный триллер Любомира Левицкого. Фильм основан на древних украинских легендах, а все съемки проходят в украинских Карпатах. К слову, оператором стал американец Марк Эберли, известный своими работами в фильмах "Сумерки", "Небесный форсаж", "Гордый американец" и другие.
Смотрите трейлер к фильму "Тени незабытых предков": видео
"Параджанов" (2013)
Биографический фильм о легендарном украинском и армянском режиссере Сергее Параджанове. Несмотря на критику советской власти и даже тюрьму, кинохудожник остался верен себе и продолжал творить. Этот фильм также был выдвинут от Украины на премию Оскар в номинации "лучший фильм на иностранном языке".
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"Тот, кто прошел сквозь огонь" (2011)
Военная мелодрама Михаила Ильенко рассказывает о судьбе советского летчика, который стал вождем индейского племени. Лента содержит много мистических и даже сказочных сцен, присущих фильмам Михаила Ильенко. Прослеживается связь с другой работой Михаила Ильенко – "Фучжоу".
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"Сафо. Любовь без границ" (2008)
Украинская эротика, которую создал британский режиссер Роберт Кромби. Это провокационная история о безудержной любви и страсти двух женщин. События фильма разворачиваются на греческом острове Лесбос в 1926 году. Съемки проходили на киностудии "Ялта. Фильм". А саундтреком стала песня украинской группы Lama "Знаешь, как болит".
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"Иллюзия страха" (2008)
Украинский триллер, снятый по мотивам романа ныне секретаря СНБО Александра Турчинова. Фильм был выдвинут от Украины на премию "Оскар". Главный герой — живет двумя параллельными жизнями и не может понять, где же действительность.
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"Аврора" (2006)
Мелодрама Оксаны Байрак. Это история маленькой девочки Авроры, пострадавшей в Чернобыльской аварии. Фильм представлял Украину на премии "Оскар". Режиссер и продюсер Байрак получила за этот фильм премии в трех номинациях: "Лучший отечественный прокатный фильм", "Лучший сайт к фильму" и "Человек года в кинобизнесе".
Смотрите трейлер к фильму "Аврора": видео
"Штольня" (2006)
Первый украиноязычный триллер Любомира Левицкого. Ленту много критиковали из-за банального сценария и плоховатой актерской игры. Главных героев триллера сыграли преимущественно молодые украинские певцы. И ради первого отечественного триллера украинцы активно штурмовали кинотеатры. В итоге фильм собрал около 120 тысяч долларов кассовых сборов.
Смотрите трейлер к фильму "Штольня": видео
"Оранджлав" (2007)
Украинская мелодрама режиссера Алана Бадоева. В центре картины — любовь двух молодых людей. События происходят в бурное время Оранжевой революции, от чего и название фильма. Слоган ленты: "Что ты знаешь о любви? И на что готов ради нее?".
Смотрите трейлер к фильму "Оранджлав": видео
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"Оранжевое небо" (2006)
Еще одна лента о революции 2004 года. В основе фильма – любовь студентки и сына губернатора, которые оказались по разные стороны баррикад. Главный лозунг фильма: "Революция — это любовь". К слову, съемки длились всего 32 дня.
Смотрите трейлер к фильму "Оранжевое небо": видео
"Мамай" (2003)
Драма Олеся Санина. Это некая украинизированная история Ромео и Джульетты, разбавленная украинским и крымскотатарским фольклором. Лента преставляла Украину на премии "Оскар". Кинокритики высоко оценили также операторскую работу Сергея Михальчука.
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"Молитва за гетмана Мазепу" (2001)
Это первый полнометражный и крупнобюджетный украинский фильм (12 миллионов гривен) за годы независимости. Как неоднократно заявлял режиссер Юрий Ильенко, к созданию этой ленты он шел всю свою творческую жизнь.
Фильм, снятый в 2001 году, вызвал шквал критики в России, в частности, из-за "неправильного" образ Петра I. Долгое время фильм "лежал на полке" и в Украине. Только в 2010 году обновленная версия фильма в конце концов дошла до зрителя.
Смотрите трейлер к фильму "Молитва за Гетмана Мазепу": видео
"Непокоренный" (2000)
Военная драма Олеся Янчука о главнокомандующем украинской повстанческой армии Романе Шухевиче. Как пишут кинокритики — это удачная попытка художественными средствами донести до зрителя правду о событиях военного и послевоенного времени в Западной Украине.
Смотрите трейлер к фильму "Непокоренный": видео
"Черная рада" (2001)
Историческая драма по мотивам романа Пантелеймона Кулиша. Сначала фильм состоял из 9 отдельных серий, но через несколько лет лента была изменена, 70% материала вырезали — продолжительность обновленного фильма составляла 144 минуты. Главные роли сыграли звезды украинского театра и кино — Богдан Ступка, Богдан Бенюк и Руслана Пысанка.
Смотрите трейлер к фильму "Черная рада": видео
"Седьмой маршрут" (1997)
Мелодрама Михаила Ильенко. Главный герой фильма – гид, работающий с иностранными туристами. Один из маршрутов он сначала создает как шутку – это история малоизвестного поэта. Но этот "седьмой маршрут" превращается в безжалостную правду и трагедию нереализованного таланта.
Смотрите трейлер к фильму "Седьмой маршрут": видео
"Фучжоу" (1993)
Полное название фильма "В ожидании груза на рейде Фучжоу возле пагоды". Это историко-романтическая притча Михаила Ильенко. В основе ленты — бермудский треугольник. Эта аномалия забрасывает потомка украинцев, которые когда-то эмигрировали за океан, в украинское село. В фильме много украинской мистики, а также положительного юмора. В течение всего фильма у зрителей остается добрая улыбка на лице.
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"Иван и кобыла" (1992)
Первая в истории украинского кино времен независимости, романтическая комедия. Это могла быть классическая история о любовном треугольнике, если бы не третий угол — кобыла Кася. В общем фильм, несмотря на то, что снимали его в начале трудных девяностых, получился очень положительным, добродушным и веселым. К слову, здесь можно увидеть легендарную сегодня группу "Кому вниз", которые играют самих себя. Съемки проходили в Тернополе.
Смотрите трейлер к фильму "Иван и кобыла": видео
"Карпатское золото" (1991)
Историческая драма Виктора Живолуб. События разворачиваются в послевоенной Западной Украине. За лакомым куском гор одновременно охотятся и немцы, и советы и даже бойцы УПА. А все дело в золоте, которое скрывают Карпаты. К слову, в фильме снимаются еще совсем юные сестры Сумские Ольга и Наталья.
Смотрите трейлер к фильму "Карпатское золото": видео
"Лебединое озеро. Зона" (1990)
Еще одна драма Юрия Ильенко. Фильм снят по сценарию Сергея Параджанова, который на собственной шкуре почувствовал что такое быть советский заключенным. Лента получила много международных наград, в том числе ее отметили на Каннском кинофестивале: картина получила Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ) и Приз молодежного жюри (иностранное кино).
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