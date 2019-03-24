24 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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24 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать 24 марта
Что можно и нельзя делать 24 марта / unsplash.com

24 марта 2019 года почитается память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). По приметам, в этот день определяли, каким будет лето.

Именины сегодня празднуют: Василий, Георгий, Ефим, Иван.

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Народные приметы на 24 марта

– Порывистый и холодный ветер в этот день – весна будет прохладной.

– В марте часто идет дождь – примета того, что год будет неурожайным.

– Все птицы прилетели практически в одно и то же время – примета того, что будет похолодание.

– Журавли низко пролетают над землей – ждите дождь.

– Увидеть ласточку в этот день – к несчастью.

– Грачи и дикие утки одновременно прилетели – будет теплая погода.

– Лебеди сидят на прудах - ждите тепла.

Что можно делать 24 марта

1. Говорят, что на Ефима и Софрония поет первая кукушка. Если вы услышите ее именно в этот день, то потрусите кошелек с монетами – так можно привлечь удачу и богатство.

Что нельзя делать 24 марта

1. В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

2. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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