24 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 24 ноября
Что можно и нельзя делать 24 ноября / unsplash.com

24 ноября 2018 года почтили память Федора Студита, который жил в VIII-IX веке и был известен, как византийский монах. В народе говорят, что именно с этого дня Федор начинает студить землю.

В этот день наступала пора, когда пересаживались на сани, поэтому 24 ноября называли Санница. Также девочки пытались с помощью гадания узнать имя суженого.

Именины 24 ноября празднуют: Виктор, Максим, Степан, Федор.

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Народные приметы 24 ноября:

– Если в этот день светит солнце – ждите похолодания.

– Идет дождь – до Введения продержится тепло.

– На небе много звезд – будет много грибов и ягод.

Что можно делать 24 ноября:

1. Устройте в этот день веселый и яркий день. Катайтесь с друзьями на санях и развлекайтесь вволю.

що не можна робити 24 листопада

2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не назвать беду и финансовое затруднение.

3. Завершите в этот день все сельскохозяйственные работы. Если этого не сделать, следующий год будет неурожайным и тяжелым.

Что нельзя делать 24 ноября:

1. Не устраивайте сватовство и свадеб в этот день, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 канал
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