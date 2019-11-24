24 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 ноября почтили память Федора Студита, который жил в VIII-IX веке и был известен как византийский монах. В народе говорят, что именно с этого дня Федор начинает остужать землю.
В этот день наступала пора, когда пересаживались на сани, поэтому 24 ноября называли Санница. Также девочки пытались с помощью гадания узнать имя суженого.
Именины 24 ноября празднуют: Виктор.
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Народные приметы на 24 ноября
– Если в этот день светит солнце – ждите похолодания.
– Идет дождь – до Введения продержится тепло.
– На небе много звезд – будет много грибов и ягод.
Что можно делать 24 ноября
1. Чтобы привлечь жениха в дом – раскидайте монетки в своем дворе.
2. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовых трудностей.
3. Завершите в этот день все сельскохозяйственные работы. Если этого не сделать, следующий год будет неурожайным и тяжелым.
Что нельзя делать 24 ноября
1. Не устраивайте сватовства и свадеб в этот день, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.
2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
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