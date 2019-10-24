24 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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24 октября 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя делать в праздник
Что можно и нельзя делать 24 октября / unsplash.com

24 октября в народном календаре отмечают день святого Филиппа, который был родом из Кесарии Палестинской, имел жену и четырех дочерей.

Именины сегодня празднуют: Филипп, Александр, Анатолий, Виктория, Лев, Зинаида, Иларион.

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Народные приметы на 24 октября

– Если утром туман, то начнется оттепель.

– Снег выпал на мокрую землю и не растаял – к ранней весне.

– Если утром снег пошел, зима будет суровая.

– Тусклый месяц в дымке – к ненастью.

– Листья на деревьях шуршат – к снегопаду.

– Ясное ночное небо – к морозам.

– Домашние животные беспокойно ведут себя – к ненастью.

Что можно делать 24 октября

1. Сегодня уделите немного времени родным. Совместный ужин или короткая прогулка могут улучшить ваши отношения, особенно если вы не забудете сказать близким несколько теплых слов.

Что нельзя делать 24 октября

1. Стирать одежду (сделать это нужно накануне).

2. Одалживать хлеб, соль, деньги.

3. Планировать дату свадьбы.

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Теги: LifeStyle Традиции
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