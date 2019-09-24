24 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 сентября почитается память святой Феодоры Александрийской. В народе есть поговорка "Пришла Федора – замочи хвост", которая означает, что до конца сентября чаще будут идти дожди и на улице будет сыро.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Лев, Роман, Сергей.

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Народные приметы на 24 сентября

– Пчелы летают – зима поздно наступит.

– Посуду разбить – к мелким неприятностям и ссорам с домочадцами.

Что можно делать 24 сентября

1. Чтобы в будущем вас сопровождал успех, в этот день нужно надеть наряд золотого цвета.

2. Чтобы брак был счастливым, молодым супругам нужно съесть блюдо из капусты.

Что нельзя делать 24 сентября

1. Сегодня нельзя сплетничать и обсуждать других.

2. На Федору нельзя мыть голову, чтобы не навлечь беду.

3. Нельзя в этот день красить губы, чтобы не заболеть.

4. В этот день нельзя врать, потому что правду все равно все узнают.

5. Не поднимайте ничего с дороги, даже, если это будут деньги, ведь на них наведена порча.