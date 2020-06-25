25 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 июня в народном календаре отмечают день Петра Афонского и Онуфрия Великого.
Именины сегодня празднуют: Анна, Арсен, Тимофей, Юлиан.
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Народные приметы на 25 июня
– Утром появилось много росы – в ближайшие дни будет хорошая погода.
– Ясный Млечный путь – к солнечному дню.
– Ласточки и стрижи высоко летают – к солнцу, низко – к дождю.
– Цапли на сухих возвышенностях собираются – к непогоде.
– Сон с 24 на 25 июня сбудется в течение недели. Даже, если вам приснилось что-то страшное, не волнуйтесь – ничего плохого не случится. Сновидение, увиденное в день 25 июня, исполнится через девять дней. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня.
Что можно делать 25 июня
- Уделите свое время медитациям и духовным практикам. Они улучшат ваше самочувствие.
- Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.
Что нельзя делать 25 июня
- Сегодня нельзя стричь волосы, ведь они будут плохо расти.