25 июня в народном календаре отмечают день Петра Афонского и Онуфрия Великого.

Именины сегодня празднуют: Анна, Арсен, Тимофей, Юлиан.

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Народные приметы на 25 июня

– Утром появилось много росы – в ближайшие дни будет хорошая погода.

– Ясный Млечный путь – к солнечному дню.

– Ласточки и стрижи высоко летают – к солнцу, низко – к дождю.

– Цапли на сухих возвышенностях собираются – к непогоде.

– Сон с 24 на 25 июня сбудется в течение недели. Даже, если вам приснилось что-то страшное, не волнуйтесь – ничего плохого не случится. Сновидение, увиденное в день 25 июня, исполнится через девять дней. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня.

Что можно делать 25 июня

Уделите свое время медитациям и духовным практикам. Они улучшат ваше самочувствие. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

Что нельзя делать 25 июня