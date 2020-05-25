25 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 мая в народном календаре чтят Епифания Кипрского. По народным поверьям, он оберегает дом от пожаров и стихий.
Именины сегодня празднуют: Евдокия, Федор.
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Народные приметы на 25 мая
– Восход солнца окрашен в красный цвет – лето будет очень засушливым.
– Теплое и солнечное утро без дождей – примета к тому, что лето будет сухим, и возможно появление большого количества пожаров.
– Майских жуков 25 мая много – лето будет засушливым.
– Если лиса забежала на территорию села, то это предвещает беду.
– Волки пришли в село – ждите неурожая.
Что можно делать 25 мая
- Чтобы привлечь в свою жизнь счастье – девушкам рекомендовано носить в этот день красную одежду.
Что нельзя делать 25 мая
- Сегодня нельзя ходить друг к другу в гости.