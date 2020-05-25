25 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 мая в народном календаре чтят Епифания Кипрского. По народным поверьям, он оберегает дом от пожаров и стихий.

Именины сегодня празднуют: Евдокия, Федор.

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Народные приметы на 25 мая

– Восход солнца окрашен в красный цвет – лето будет очень засушливым.

– Теплое и солнечное утро без дождей – примета к тому, что лето будет сухим, и возможно появление большого количества пожаров.

– Майских жуков 25 мая много – лето будет засушливым.

– Если лиса забежала на территорию села, то это предвещает беду.

– Волки пришли в село – ждите неурожая.

Что можно делать 25 мая

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье – девушкам рекомендовано носить в этот день красную одежду.

Что нельзя делать 25 мая