25 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать 25.04.2019

25 апреля 2019 года в православной церкви почитается память святого Василия. Святому Василию молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

Именины сегодня отмечают: Антон, Вадим.

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Народные приметы на 25 апреля

– Если идет дождь, то в первые дни мая также пройдет дождь.

– Теплый день 25 апреля – год будет урожайным.

– Верба зацвела – примета того, что скоро будет потепление.

– Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.

Что можно делать 25 апреля

1. Если в ласточкином гнезде в этот день найти небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что нельзя делать 25 апреля

1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастье. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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