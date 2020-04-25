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25 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 апреля 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 25 апреля / Фото из открытых источников

25 апреля в народном календаре отмечается день Василия Парийского. Ему молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.

Именины сегодня празднуют: Давид, Марфа, Сергей.

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Народные приметы на 25 апреля

– Если идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливо.

– Теплый день 25 апреля – год будет урожайным.

– Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным

Что можно делать 25 апреля

1. Если в ласточкином гнезде в этот день отыскать небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что нельзя делать 25 апреля 

1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастья. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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