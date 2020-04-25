25 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 апреля в народном календаре отмечается день Василия Парийского. Ему молятся для избавления от болезней, а также для придания сил и мужества.
Именины сегодня празднуют: Давид, Марфа, Сергей.
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Народные приметы на 25 апреля
– Если идет дождь, то в первые дни мая также будет дождливо.
– Теплый день 25 апреля – год будет урожайным.
– Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным
Что можно делать 25 апреля
1. Если в ласточкином гнезде в этот день отыскать небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.
Что нельзя делать 25 апреля
1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастья. Сегодня принято с особым уважением относиться к растениям.