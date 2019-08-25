25 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 августа в народном календаре чествуют Фотия. С этого дня начинается настоящая осень, а птицы готовятся лететь в теплые края.

Именины сегодня празднуют: Александр, Сергей, Степан. Читайте также: Когда празднуют Спаса 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый Народные приметы на 25 августа – Хорошая погода Фотия – на урожай белых грибов. – Дождь 25 августа – бабье лето будет долгим. – Много грибов в лесу – зима будет снежной. Что можно делать 25 августа 1. На Фотия надо навести порядок в доме, чтобы не навлечь нечистую силу на семью. Что нельзя делать 25 августа 1. Избегайте сегодня суеты и шумных компаний.