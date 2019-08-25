25 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 августа 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 25 августа / apostrophe.ua

25 августа в народном календаре чествуют Фотия. С этого дня начинается настоящая осень, а птицы готовятся лететь в теплые края.

Именины сегодня празднуют: Александр, Сергей, Степан.

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Народные приметы на 25 августа

– Хорошая погода Фотия – на урожай белых грибов.

– Дождь 25 августа – бабье лето будет долгим.

– Много грибов в лесу – зима будет снежной.

Что можно делать 25 августа

1. На Фотия надо навести порядок в доме, чтобы не навлечь нечистую силу на семью.

Что нельзя делать 25 августа

1. Избегайте сегодня суеты и шумных компаний.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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