25 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 августа в народном календаре чествуют Фотия. С этого дня начинается настоящая осень, а птицы готовятся лететь в теплые края.
Именины сегодня празднуют: Александр, Сергей, Степан.
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Народные приметы на 25 августа
– Хорошая погода Фотия – на урожай белых грибов.
– Дождь 25 августа – бабье лето будет долгим.
– Много грибов в лесу – зима будет снежной.
Что можно делать 25 августа
1. На Фотия надо навести порядок в доме, чтобы не навлечь нечистую силу на семью.
Что нельзя делать 25 августа
1. Избегайте сегодня суеты и шумных компаний.
Источник: LifeStyle 24
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