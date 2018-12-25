25 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 декабря 2018 – Католическое Рождество 2018 в Украине, что нельзя делать 25.12.2018
Что можно и нельзя делать 25 декабря / ukranews.com

25 декабря 2018 года католики отмечают Рождество. Христиане украшают свои дома яслями с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа и соломой, которая является главным символов Рождества. Красиво украшенная елка также занимает у католиков почетное место. Католическое Рождество – это особый праздник, который наполняет души людей теплом и радостью.

В Вифлееме, Дева Мария родила Иисуса Христа. В яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Через некоторое время пришли мудрецы с Востока, которые узнали о появлении Мессии. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

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Именины 25 декабря празднуют: Александр.

Народные приметы на 25 декабря:

– Какая погода 25 декабря, такой она будет и 31 декабря.

– Хмурое утро – ждите раннюю весну.

– На дворе солнце – примета к тому, что праздники будут удачными.

Что можно делать 25 декабря

1. Одевайтесь в этот день в нарядную и красивую одежду.

2. Простите всем людям, на которых долгое время держали обиды.

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Что можно делать на Рождество 2018

Что нельзя делать 25 декабря

1. На Рождество нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу.

2. Воздержитесь от ссор. Ругаться и сквернословить в такой великий день считается грехом.

3. Не скупитесь на рождественский стол, чем больше денег вы потратите, тем больше получите в течение года.

4. Не покидайте дом в это семейное и праздничное время.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: 24 канал
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