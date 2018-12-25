25 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 декабря 2018 года католики отмечают Рождество. Христиане украшают свои дома яслями с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа и соломой, которая является главным символов Рождества. Красиво украшенная елка также занимает у католиков почетное место. Католическое Рождество – это особый праздник, который наполняет души людей теплом и радостью.

В Вифлееме, Дева Мария родила Иисуса Христа. В яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Через некоторое время пришли мудрецы с Востока, которые узнали о появлении Мессии. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

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Именины 25 декабря празднуют: Александр.

Народные приметы на 25 декабря:

– Какая погода 25 декабря, такой она будет и 31 декабря.

– Хмурое утро – ждите раннюю весну.

– На дворе солнце – примета к тому, что праздники будут удачными.

Что можно делать 25 декабря

1. Одевайтесь в этот день в нарядную и красивую одежду.

2. Простите всем людям, на которых долгое время держали обиды.



Что можно делать на Рождество 2018

Что нельзя делать 25 декабря

1. На Рождество нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу.

2. Воздержитесь от ссор. Ругаться и сквернословить в такой великий день считается грехом.

3. Не скупитесь на рождественский стол, чем больше денег вы потратите, тем больше получите в течение года.

4. Не покидайте дом в это семейное и праздничное время.