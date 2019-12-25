25 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 декабря во всем мире отмечается католическое Рождество. Христиане украшают свои дома яслями с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа и соломой, которая является главным символом Рождества. Красиво украшенная елка также занимает у католиков почетное место. Католическое Рождество – это особый праздник, который наполняет души людей теплом и радостью.
В Вифлееме, Дева Мария родила Иисуса Христа. В яслях, появился на свет Сын Божий. Весть о рождении Божьего Сына пастухам принесли ангелы. Через некоторое время пришли мудрецы с Востока, которые узнали о появлении Мессии. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.
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Народные приметы на 25 декабря
– На улице солнце – примета к тому, что праздники будут удачными.
– Хмурое утро – ждите ранней весны.
– Какая погода 25 декабря, такой она будет и 31 декабря.
25 декабря – Рождество Христово
Что можно делать 25 декабря
1. Простите всех людей, на которых вы держали обиду.
2. Со всей семьей искренне помолитесь Богу и поблагодарите за все, что у вас есть.
Что нельзя делать 25 декабря
1. На Рождество Христово нельзя заниматься физическим трудом.
2. Ни с кем не ссорьтесь в этот день. Злословить в такой большой праздник – большой грех.
3. Посетите в этот день своих родственников и близких.