25 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 февраля 2019 года чтят память святых Алексея и Мелетия. Именно на Алексея пытались заморозить семена, которые обещали хороший урожай. Семена таким образом "закалятся" и дадут лучший урожай весной.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

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Народные приметы на 25 февраля

– Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.

– Туманы на Алексея – лето будет дождливым.

– Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.

– На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.

– Сосульки 25 февраля висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

– На Алексея снятся вещие сны. Если приснились перчатки – ждите незваного гостя, квас – возможен обман, орехи и семена – мелкие неприятности, обезьяны – есть вероятность совершить необдуманный поступок.

Что можно делать 25 февраля

1. На ужин рекомендуется приготовить блюдо из рыбы, ведь этот день еще называют "рыбным".

2. Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.

Что нельзя делать 25 февраля

1. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.