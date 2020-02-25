25 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 февраля чтят память святых Алексея и Мелетия. В народе на Алексея хозяйки промораживали семена, которые обещали хороший урожай. Таким образом они "закаляются" и дадут самый лучший урожай весной.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

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Народные приметы на 25 февраля

– Если на улице 25 февраля метель – примета к тому, что летом будет выпадать много осадков.

– Туманы на Алексея – лето будет дождливым.

– Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.

– На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.

– 25 февраля висят длинные сосульки – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

– На Алексея снятся вещие сны. Если приснились перчатки – ждите незваного гостя, квас – к обману, орехи и семена – мелкие неприятности, обезьяны – есть вероятность совершить необдуманный поступок.

Что можно делать 25 февраля

1. На ужин рекомендуется приготовить блюдо из рыбы, ведь этот день еще называют "рыбным".

2. Если человек чего-то очень сильно испугался, то в этот день у знахарей можно лечить испуг.

Что нельзя делать 24 февраля

1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.