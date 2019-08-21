25-й фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название

Скоро на большой экран выйдет полуюбилейный фильм серии лент о Джеймсе Бонде. 25-я картина франшизы довольно долго гуляла по сети без официального названия, однако создатели наконец выбрали вариант, который сразу же рассекритили для своих фанатов.

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались еще в 2018 году, а в мае 2019 года в сети появились первые снимки со съемок на Карибских островах. Однако лишь в конце августа съемочная команда сообщила официальное название ленты на странице в Twitter.

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Согласно заметке 25-й фильм о любимом агенте 007 Джеймсе Бонде получил название "Нет времени умирать" (No Time to Die). Также в сообщении объявили дату премьеры в Великобритании и США. Фанаты увидят новую часть бондианы 3 апреля и 8 апреля 2020 года соответственно.

Стоит напомнить, что 25-й фильм франшизы станет пятой и последней картиной с Дэниелом Крейгом в главной роли. Во время одного из интервью английский актер заявил, что готов отдать роль женщине.