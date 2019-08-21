25-й фильм о Джеймсе Бонде получил официальное название

131 Читати новину українською
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда / IMDb

Скоро на большой экран выйдет полуюбилейный фильм серии лент о Джеймсе Бонде. 25-я картина франшизы довольно долго гуляла по сети без официального названия, однако создатели наконец выбрали вариант, который сразу же рассекритили для своих фанатов.

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде начались еще в 2018 году, а в мае 2019 года в сети появились первые снимки со съемок на Карибских островах. Однако лишь в конце августа съемочная команда сообщила официальное название ленты на странице в Twitter.

Читайте также: Авторы "Форс-мажоров" забавно объяснили отсутствие Меган Маркл в сериале

Согласно заметке 25-й фильм о любимом агенте 007 Джеймсе Бонде получил название "Нет времени умирать" (No Time to Die). Также в сообщении объявили дату премьеры в Великобритании и США. Фанаты увидят новую часть бондианы 3 апреля и 8 апреля 2020 года соответственно.

Стоит напомнить, что 25-й фильм франшизы станет пятой и последней картиной с Дэниелом Крейгом в главной роли. Во время одного из интервью английский актер заявил, что готов отдать роль женщине.

 

blog_ava
На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
сегодня
2794
Теги: Голливуд LifeStyle Кино Джеймс Бонд
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
сегодня 12:32 Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
Наталя Сколоздра 184
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
20 августа 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
342
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
19 августа 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 993
Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
19 августа 12:25 Безопасный отпуск: что не стоит делать за границей
185
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
19 августа 10:31 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 1214
Новости
Больше новостей
Залиште відгук