25 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
25 января 2019 года чтят память великомученицы Татьяны Римской. Ранее, на Татьяны студенты отмечали День студента. 25 января было шумным и веселым праздником для молодежи.
Именины сегодня празднуют: Татьяна.
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Народные приметы на 25 января
– Взойдет рано солнце – к раннему потепления и прилету птиц из теплых краев.
– Снег на Татьянин день сулит дождливое и сырое лето.
– Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.
– Звездное небо – к ранней весне.
Что можно делать 25 января
1. В этот день принято молиться святой Татьяне об успешном обучении.
Что нельзя делать 25 января
1. На Татьянин день категорически запрещены ссоры в семье.
2. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.
3. В день святой великомученицы Татьяны нельзя отказывать нуждающимся.