25 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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25 января 2019 Татьянин день и День студента в Украине - что нельзя делать 25 января 2019
Что можно и нельзя делать 25 января / 24 канал

25 января 2019 года чтят память великомученицы Татьяны Римской. Ранее, на Татьяны студенты отмечали День студента. 25 января было шумным и веселым праздником для молодежи.

Именины сегодня празднуют: Татьяна.

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Народные приметы на 25 января

– Взойдет рано солнце – к раннему потепления и прилету птиц из теплых краев.

– Снег на Татьянин день сулит дождливое и сырое лето.

– Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.

– Звездное небо – к ранней весне.

Что можно делать 25 января

1. В этот день принято молиться святой Татьяне об успешном обучении.

Что нельзя делать 25 января

1. На Татьянин день категорически запрещены ссоры в семье.

2. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.

3. В день святой великомученицы Татьяны нельзя отказывать нуждающимся.

Теги: Новости культуры LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
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