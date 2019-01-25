25 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 января 2019 года чтят память великомученицы Татьяны Римской. Ранее, на Татьяны студенты отмечали День студента. 25 января было шумным и веселым праздником для молодежи.

Именины сегодня празднуют: Татьяна.

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Народные приметы на 25 января

– Взойдет рано солнце – к раннему потепления и прилету птиц из теплых краев.

– Снег на Татьянин день сулит дождливое и сырое лето.

– Морозная и ясная погода – к хорошему урожаю; тепло и снегопад – к неурожаю.

– Звездное небо – к ранней весне.

Что можно делать 25 января

1. В этот день принято молиться святой Татьяне об успешном обучении.

Что нельзя делать 25 января

1. На Татьянин день категорически запрещены ссоры в семье.

2. В этот день нельзя находиться в неубранном доме.

3. В день святой великомученицы Татьяны нельзя отказывать нуждающимся.