25-летний Пит Дэвидсон впервые прокомментировал роман с 45-летней Кейт Бекинсейл

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Пит Дэвидсон и Кейт Бекинсейл
Пит Дэвидсон и Кейт Бекинсейл / Коллаж LifeStyle 24 / Getty Images

Роман голливудской актрисы Кейт Бекинсейл и 25-летнего экс-жениха Арианы Гранде Пита Дэвидсона стал одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса.

В эфире вечернего шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон впервые прокомментировал его отношения с Кейт, а также высказался относительно их разницы в возрасте.

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Очевидно, что у людей есть какой-то нездоровый интерес к нашей разницы в возрасте. Однако нас это не особо беспокоит. Но одно могу сказать точно: такие отношения у меня впервые,
– отметил Пит.

Кроме того, артист добавил, что если у людей остаются вопросы относительно таких отношений, то они могут спросить это у Леонардо Ди Каприо, Майкла Дугласа, Ричарда Гира, Брюса Уиллиса, Ларри Кинга, Дональда Трампа и в других знаменитых мужчин, которые имели отношения с женщинами, которые моложе них на десятки лет.

 

Кто такая Кейт Бекинсейл?
Голливудская звезда, известная по участию в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Ван Хельсинг", "Другой мир", "Дом призраков", "Клик: с пультом по жизни", "Белая мгла" и др. Что касается личной жизни, Кейт Бекинсейл была дважды замужем. Сейчас она находится в браке с кинорежиссером Леном Вайсманом.

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Звездные романы
Источник: 24 Канал
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