Ариана Гранде показала МРТ мозга: певица до сих пор борется с расстройствами после теракта

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Ариана Гранде
Ариана Гранде / Instagram / @arianagrande

На судьбу 25-летней американской певицы выпало немало испытаний. Некоторые из них оставили негативные последствия. Так, Ариана Гранде поделилась с поклонниками снимком МРТ, который указывает на то, что у нее до сих пор проблемы со здоровьем после трагедии на собственном концерте.

Около двух лет назад во время концерта Арианы Гранде в Манчестере прогремел масштабный взрыв. Около сотни человек получили значительные травмы, а более 20 человек погибли. Взрыв оставил последствия и на психическом здоровье 25-летней певицы. Через два года после трагического концерта она до сих пор борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

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Ариана Гранде опубликовала МРТ-снимки головного мозга на своей странице в Insta-Stories. На них заметны белые пятна, которые указывают на определенные нарушения в его работе.

Стоит отметить, что негативно повлиять на проблемы со здоровьем могли и события, которые произошли с певицей позже. В 2018 году она сообщила о расставании со своим бойфрендом Маком Миллером, а через несколько месяцев он умер от передозировки наркотиков.

Аріана Гранде
Ариана Гранде / Instagram / @arianagrande

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Ариана Гранде
Источник: LifeStyle 24
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