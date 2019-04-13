Ариана Гранде показала МРТ мозга: певица до сих пор борется с расстройствами после теракта

На судьбу 25-летней американской певицы выпало немало испытаний. Некоторые из них оставили негативные последствия. Так, Ариана Гранде поделилась с поклонниками снимком МРТ, который указывает на то, что у нее до сих пор проблемы со здоровьем после трагедии на собственном концерте.

Около двух лет назад во время концерта Арианы Гранде в Манчестере прогремел масштабный взрыв. Около сотни человек получили значительные травмы, а более 20 человек погибли. Взрыв оставил последствия и на психическом здоровье 25-летней певицы. Через два года после трагического концерта она до сих пор борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

Читайте также: Бойкотирование Грэмми-2019: Ариана Гранде показала, в каком платье хотела посетить церемонию

Ариана Гранде опубликовала МРТ-снимки головного мозга на своей странице в Insta-Stories. На них заметны белые пятна, которые указывают на определенные нарушения в его работе.

Стоит отметить, что негативно повлиять на проблемы со здоровьем могли и события, которые произошли с певицей позже. В 2018 году она сообщила о расставании со своим бойфрендом Маком Миллером, а через несколько месяцев он умер от передозировки наркотиков.



Ариана Гранде / Instagram / @arianagrande